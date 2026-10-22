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Serrano se deshace en elogios a J. Juárez

Comparece el secretario de Seguridad ante el Congreso

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
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Serrano se deshace en elogios a J. Juárez
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      "¿Por qué no hay más secretarios como usted?" y "no le voy a hacer preguntas incómodas" fueron algunas de las expresiones del diputado Héctor Serrano Cortés durante la comparecencia de Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ante el Congreso del Estado. El legislador elogió su trayectoria de servicio, afirmó que su trabajo contribuye a la seguridad y estabilidad del estado y anunció que propondría un reconocimiento formal del Poder Legislativo para el funcionario.

      Durante la sesión, Juárez Hernández aseguró que el promedio de homicidios dolosos disminuyó 78.6 por ciento entre enero y septiembre, respecto al mismo periodo del año anterior. También reportó una percepción de inseguridad de 64.5 por ciento, cifra que ubicó 9.5 puntos por debajo de la media nacional. Atribuyó los resultados a la coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército, así como a los operativos estatales. Legisladores preguntaron por la presencia de grupos criminales, los cambios de mandos en la Huasteca y los robos en carreteras hacia Zacatecas y Jalisco.

      En materia penitenciaria, el secretario informó que La Pila es el único de los cinco centros estatales que presenta sobrepoblación y atribuyó esta situación al incremento de detenciones. También reconoció que, en una revisión de 2025, la CNDH reprobó cuatro de los cinco penales, con observaciones relacionadas con atención médica, medicamentos e insumos. Sobre la muerte de una mujer durante una visita conyugal en La Pila y el posterior suicidio de un interno, señaló que se realizan investigaciones para determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad.

      Respecto a las denuncias contra elementos de la Guardia Civil Estatal, Juárez Hernández reportó 116 quejas recibidas por la CEDH durante el año y sostuvo que alrededor de 80 por ciento fueron consideradas improcedentes. Añadió que seis agentes fueron dados de baja por conductas graves. Sobre el sistema de emergencias 911, calculó que recibe cerca de mil llamadas diarias, de las cuales 60 por ciento serían falsas, mudas o de broma. En cuanto a la extorsión, informó que alrededor de 35 personas fueron detenidas durante el año, principalmente en las regiones Huasteca y Altiplano.

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      Otros legisladores del Verde y PT reconocieron la labor del secretario y ofrecieron respaldo a su estrategia de seguridad, mientras que desde Morena cuestionaron sobre desapariciones.

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