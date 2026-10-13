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También Congreso presiona a ediles por sueldo policial

El Legislativo les abriría juicio político a incumplidos: Badillo Moreno

Por Samuel Moreno

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
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      Los ayuntamientos potosinos que no hayan aplicado el salario mínimo de 14 mil pesos mensuales para sus policías municipales podrían enfrentar sanciones, incluida la inhabilitación de funcionarios, advirtió Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, diputado local de Morena y presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado.

      Acciones de la autoridad

      El legislador señaló en entrevista que alrededor de 10 municipios no han cumplido con esta disposición, pese a que el decreto ya entró en vigor.

      Badillo Moreno indicó que "el incumplimiento representa una violación al marco legal, por lo que el Poder Legislativo podría intervenir" una vez que se identifiquen formalmente los casos.

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      ¿Qué declararon sobre el incumplimiento salarial?

      Explicó que el órgano fiscalizador puede detectar estas irregularidades durante la revisión de las cuentas públicas, mientras que los policías afectados tienen la posibilidad de presentar denuncias ante las instancias correspondientes o recurrir a mecanismos legales para exigir el cumplimiento de sus derechos. Badillo Moreno precisó que, hasta el momento, no tiene conocimiento de solicitudes de juicio político relacionadas con este tema.

      El legislador afirmó que los presidentes municipales ya habían sido informados sobre la obligación salarial durante una reunión con el Consejo Estatal de Seguridad Pública, realizada en marzo, por lo que consideró que los municipios deben cumplir con la disposición sin más demoras.

      Además del incremento salarial, el entrevistado señaló que la Comisión de Seguridad trabaja en propuestas para mejorar los seguros y las condiciones laborales de los elementos, así como en fortalecer su capacitación y certificación. Destacó que uno de los objetivos es que los policías municipales cuenten con el Certificado Único Policial, requisito que permite acreditar su preparación para desempeñar funciones de seguridad pública.

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