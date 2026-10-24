Siguen atoradas 10 obras municipales
Por parte de Contraloría; entre éstas, la regeneración de Calzada de Gpe.
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Alrededor de 10 proyectos de obra pública del Ayuntamiento de San Luis Potosí continúan pendientes de liberación por parte de la Contraloría General del Estado, entre ellos la salida a Guadalajara, el Eje 140 y la segunda etapa de regeneración de la Calzada de Guadalupe, informó el titular de la Dirección de Obras Públicas municipal, Eustorgio Chávez Garza.
El funcionario detalló que el viernes pasado fueron liberados seis proyectos, entre ellos cuatro correspondientes al programa Vialidades Potosinas, el skatepark en la zona de El Rosedal y la intervención de La Garita. Sin embargo, todavía hay obras que no pueden avanzar mientras sus bases y procedimientos administrativos permanecen bajo revisión.
Entre los proyectos pendientes se encuentra la intervención de la salida a Guadalajara, así como el Eje 140, vialidad relevante para la movilidad de la Zona Industrial. También siguen en revisión más de 20 canchas multideportivas que el Ayuntamiento pretende construir en distintas colonias de la capital, además de la segunda etapa de regeneración de la Calzada de Guadalupe, que se extendería hasta el Santuario y completaría los trabajos en ambos cuerpos
de la avenida.
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Sobre el proyecto de Villa Magna, Chávez Garza indicó que el procedimiento municipal continúa en marcha y se encuentra en proceso de licitación. Explicó que las prebases ya fueron publicadas y que el Ayuntamiento está a la espera de que se liberen las bases definitivas para continuar con el procedimiento y ejecutar la obra, pese a que el proyecto estatal para esa zona contempla trabajos hasta 2027.
El titular de Obras Públicas señaló que existe confianza en que los proyectos restantes sean liberados, luego de los avances registrados en los últimos días.
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