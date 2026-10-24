logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Messi recibe el Princesa de Asturias

Fotogalería

Messi recibe el Princesa de Asturias

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Siguen atoradas 10 obras municipales

Por parte de Contraloría; entre éstas, la regeneración de Calzada de Gpe.

Por Rolando Morales

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
A
Siguen atoradas 10 obras municipales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Alrededor de 10 proyectos de obra pública del Ayuntamiento de San Luis Potosí continúan pendientes de liberación por parte de la Contraloría General del Estado, entre ellos la salida a Guadalajara, el Eje 140 y la segunda etapa de regeneración de la Calzada de Guadalupe, informó el titular de la Dirección de Obras Públicas municipal, Eustorgio Chávez Garza.

      El funcionario detalló que el viernes pasado fueron liberados seis proyectos, entre ellos cuatro correspondientes al programa Vialidades Potosinas, el skatepark en la zona de El Rosedal y la intervención de La Garita. Sin embargo, todavía hay obras que no pueden avanzar mientras sus bases y procedimientos administrativos permanecen bajo revisión.

      Entre los proyectos pendientes se encuentra la intervención de la salida a Guadalajara, así como el Eje 140, vialidad relevante para la movilidad de la Zona Industrial. También siguen en revisión más de 20 canchas multideportivas que el Ayuntamiento pretende construir en distintas colonias de la capital, además de la segunda etapa de regeneración de la Calzada de Guadalupe, que se extendería hasta el Santuario y completaría los trabajos en ambos cuerpos 

      de la avenida.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sobre el proyecto de Villa Magna, Chávez Garza indicó que el procedimiento municipal continúa en marcha y se encuentra en proceso de licitación. Explicó que las prebases ya fueron publicadas y que el Ayuntamiento está a la espera de que se liberen las bases definitivas para continuar con el procedimiento y ejecutar la obra, pese a que el proyecto estatal para esa zona contempla trabajos hasta 2027.

      El titular de Obras Públicas señaló que existe confianza en que los proyectos restantes sean liberados, luego de los avances registrados en los últimos días. 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Canacar-SLP se sumará a paro nacional este lunes
        Canacar-SLP se sumará a paro nacional este lunes

        Canacar-SLP se sumará a paro nacional este lunes

        SLP

        Martín Rodríguez

        Reclaman por inseguridad, extorsiones y cobro de piso en carreteras

        Reclaman jubilados pagos atrasados a gobierno estatal
        Reclaman jubilados pagos atrasados a gobierno estatal

        Reclaman jubilados pagos atrasados a gobierno estatal

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Denuncian que algunos extrabajadores llevan hasta cinco años sin cobrar y enfrentan problemas de salud

        Comerciantes de Pozos denuncian cobros excesivos para Día de Muertos
        Comerciantes de Pozos denuncian cobros excesivos para Día de Muertos

        Comerciantes de Pozos denuncian cobros excesivos para Día de Muertos

        SLP

        Samuel Moreno

        Reportan cobros hasta de mil 400 pesos y cambios constantes en ubicación de puestos

        Busca Morena prohibir doble nacionalidad a los alcaldes
        Busca Morena prohibir doble nacionalidad a los alcaldes

        Busca Morena prohibir doble nacionalidad a los alcaldes

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        La reforma estatal armoniza la Constitución local con cambios federales impulsados por Claudia Sheinbaum