Siguen sin cuadrar números respecto al aforo del T. del Pueblo

Gallardo reitera que este recinto ferial es más grande que el Zócalo de CDMX

Por Rubén Pacheco

Agosto 24, 2025 03:00 a.m.
A
Aunque a través de aplicaciones de vista aérea, se establece la imposibilidad de que el teatro del pueblo hayan entrado 358 mil personas durante el concierto de Don Omar, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, defendió que sí es posible. 

“A ver nosotros tenemos 2.9 hectáreas, casi 3 hectáreas del Teatro del Pueblo contra 2 hectáreas que tiene el zócalo (de la Ciudad de México)”, aseveró el mandatario estatal pese a que cifras oficiales de la Ciudad de México, precisan que la principal plancha cívica del país tiene una superficie de 4.68 hectáreas.

Declaró que cuando la gente no está tan junta caben cuatro personas por metro cuadrado, sin embargo, cuando hay mayor aglomeración puede incrementar de seis a siete personas. “Si tú multiplicas los metros, claro que dan”, reviró. 

Recriminó que los “medios o portales conservadores” siempre han querido desprestigiar al gobierno del estado y al propio ciudadano. “Si un potosino tiene éxito, buscan la manera de chingarlo. Es como una especie de por qué chingaos va a salir adelante ese cabrón si nosotros no (sic)”, fustigó.

Aunque Gallardo Cardona sostuvo que el espacio tiene 2.9 hectáreas, de acuerdo con Google Maps y Google Earth, tiene una superficie estimada de alrededor de 19 mil metros cuadrados, equivalente a 1.9 hectáreas.

“En el caso de Don Omar, tuvimos el pasillo central que no se podía mover un alma y que ya no alcanzaron entrar al evento, o sea, tuvimos el pasillo de entrada a la Fenapo abarrotado con las medidas suficientes para poder tener solamente en el pasillo más de 10 

