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Las personas con discapacidad visual todavía no pueden ejercer su voto de manera autónoma, debido a que las boletas electorales carecen de información accesible para identificar a las candidaturas.

Ismael Esqueda, representante de la Red Nacional de Ciegos (Renac) en San Luis Potosí, denunció que los mecanismos con puntos en relieve que ha intentado utilizar no permiten saber por quién se está votando, por lo que debe recurrir a otra persona para emitir su sufragio.

El activista explicó que, aunque los puntos en relieve pueden percibirse al tacto, la información está demasiado abreviada. En lugar de incluir los nombres de las candidaturas en Braille, las boletas presentan referencias en siglas de partidos como "diputado del PAN o PRI", sin proporcionar los datos necesarios para distinguir a cada aspirante.

Esta limitación impide que las personas ciegas utilicen por sí mismas las boletas. Esqueda señaló que, ante la falta de información que puedan identificar, tienen que pedir ayuda a terceros, lo que compromete la posibilidad de emitir un voto libre y sin depender de otra persona.

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Aunque ya comenzaron a implementarse algunas medidas de accesibilidad, consideró que no reciben suficiente importancia porque no existe una participación mayoritaria de personas ciegas en su aplicación.

La denuncia se suma a los cuestionamientos que en 2025 hizo la activista Berenice Antonieta Castillo Cortés, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) determinara no habilitar boletas en Braille para la elección judicial del 1 de junio de ese año. La autoridad argumentó falta de presupuesto y tiempo, mientras que Castillo advirtió que la exclusión también alcanza otros aspectos del proceso, como la expedición de credenciales para votar y la capacitación de funcionarios de casilla.

El problema tampoco se resuelve únicamente con boletas en Braille, pues no todas las personas ciegas conocen ese sistema. Castillo planteó incorporar ajustes razonables y herramientas tecnológicas, mientras que el especialista en tecnologías inclusivas Javier Orduña propuso etiquetas digitales, aplicaciones con información auditiva y una plataforma que permita consultar candidaturas mediante lectura en voz alta, videos en Lengua de Señas Mexicana, textos de lectura fácil y lenguas originarias.