Sin definir, el futuro del vuelo SLP-Atlanta

Hasta ahora no hay una certeza de que el vuelo de San Luis Potosí a Atlanta vaya a quedar cancelado o por lo menos suspendido por más tiempo después de mayo, admitió el secretario de Desarrollo Económico de gobierno del estado, Jesús Salvador González Martínez.

Luego de que el Grupo Aeroportuario Centro-Norte (OMA) avisó de manera verbal que en mayo no habrá vuelos, pero existe la presunción de personas ligadas al área de pilotos y de operadores de aerolíneas en el sentido de que al menos a corto plazo ese itinerario no se recuperará, por diversas condiciones de presión que ejercen influencia sobre las aerolíneas, el propio funcionario admitió que no hay mayor información que dé cuenta del futuro de la ruta aérea.

Informó que todavía hasta ayer seguían esperando el comunicado oficial de la aerolínea para determinar cuál es la decisión tomada a ese respecto, es decir si solo será por mayo o la suspensión se prolongará después de ese mes.

Aclaró que hasta ahora no fluye información relacionada con el paro de actividades de la ruta, por lo que tampoco es posible hablar de manera definitiva de una cancelación del vuelo.

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Observó que la única certeza es que en mayo inicia la suspensión del vuelo, es decir los ciudadanos no podrán volar de manera directa de San Luis Potosí a Atlanta o viceversa.

El funcionario estatal agregó que con independencia de esa suspensión, en junio arrancan los vuelos de Volaris y de VivaAerobus, que comprometen destinos en ciudades principales del país y una conexión más hacia Estados Unidos, que por cierto serán útiles durante el desarrollo del encuentro mundial de fútbol México-Estados Unidos-Canadá.