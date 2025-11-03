Sin propuesta Congreso para legalizar la eutanasia

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Marco Antonio Gama Basarte, señaló que el Congreso de San Luis Potosí no ha recibido ninguna propuesta formal relacionada con la legalización de la eutanasia, como la iniciativa nacional conocida como Ley Trasciende, que busca permitir este procedimiento en México.

El legislador explicó que, actualmente, en San Luis Potosí sólo existe la figura de la voluntad anticipada, la cual permite a las personas en fase terminal rechazar tratamientos médicos para que la muerte ocurra de manera natural.

Sin embargo, aclaró que la eutanasia implica una intervención médica para adelantar el proceso de fallecimiento. "No nos ha llegado una propuesta formal, son menciones que se han hecho; se ha discutido un poco el tema de la eutanasia... En cuanto conozcamos una propuesta completa, estaremos en condiciones de emitir una opinión", indicó.

Gama Basarte aseguró que el tema de la eutanasia "está más avanzado" y requiere un análisis fundamentado en argumentos científicos y sociales antes de ser debatido en el Congreso local.

Cuestionado sobre su postura personal, el diputado destacó que las decisiones públicas no deben basarse únicamente en convicciones personales o partidistas, sino en el interés de la ciudadanía. "No podemos tomar decisiones desde lo personal, porque tenemos una responsabilidad pública... hay que estar abiertos a todos los temas que se nos planteen", expresó.

En cuanto a otros asuntos de derechos humanos, Gama Basarte afirmó que está a favor del respeto a las decisiones de las mujeres en temas como el aborto y en contra de su criminalización. "No seré un promotor del aborto, sin duda, pero sí de decisiones informadas, y de que las señoritas que tomen una decisión puedan contar con la información adecuada", sostuvo.

Al ser cuestionado sobre si esa misma lógica aplicaría para la eutanasia, el legislador indicó que también está a favor de no criminalizar a quienes decidan interrumpir su vida o lo hagan de manera legal.