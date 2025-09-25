SL, arriba de la media nacional en uso de bici

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el estado de San Luis Potosí se encuentra por encima de la media nacional de hogares que cuentan con bicicleta y que la usan como medio de transporte.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), hasta el año pasado la entidad potosina registró una tasa de 28.5 bicicletas por cada 100 hogares que la usan como modo de transporte. Mientras que a nivel nacional la tasa promedio es de 14.53 bicicletas por cada 100 hogares.

En contraparte, este instrumento del Inegi destaca que en la entidad potosina mantiene una tasa de 38.40 automóviles por cada 100 hogares, la cual se encuentra ligeramente por debajo del promedio nacional de 38.49 coches por cada 100 hogares. De igual forma se mantiene una tasa de 26.40 motocicletas o motonetas por cada 100 hogares, a nivel nacional la media es de 17.84 por cada 100 hogares.

Por su parte, el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) señala en los datos presentes en el Plan Municipal de Desarrollo, que tan solo en la capital potosina se estima que 386 mil 559 habitantes se trasladan a su lugar de trabajo diariamente; el 60.90 por ciento de este sector lo hace mediante vehículo particular, seguido por el 23.66 por ciento que utiliza el camión, autobús, entre otros.

El 11.72 por ciento se desplaza caminando y el 6.70 por ciento lo hace en bicicleta.

Pese a esta información, en 2024, los habitantes de San Luis Potosí registraron una pérdida promedio 22 horas al año en el tráfico vehicular, según el informe Global Traffic Scorecard de la consultora Inrix.

La capital potosina ocupa el décimo lugar nacional en pérdida de tiempo por congestión, solo detrás de ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y el lugar 412 entre más de 900 urbes evaluadas en 37 países.

El estudio reporta que en horas pico la velocidad promedio es de 40.2 kilómetros por hora, fuera de estos horarios asciende a 53.1 kilómetros por hora, mientras que en los traslados de última milla dentro del centro de la ciudad se reduce a 27.3 kilómetros por hora.

De 2023 a 2024, el tiempo perdido en embotellamientos aumentó de 20 a 22 horas anuales, reflejando un crecimiento en la problemática vial. El Ayuntamiento capitalino señala que cada año se incorporan entre 20 y 40 mil vehículos al parque vehicular.

Entre 2015 y 2023, éste creció 39.4 por ciento, alcanzando más de 676 mil unidades, compuestas principalmente por automóviles particulares, además de camiones de carga, motocicletas y transporte de pasajeros.