SL capital tiene más de 8 mil hectáreas de reserva territorial

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Javier Ernesto Flores Navarro, director del Instituto Municipal de Planeación (Implan), informó que San Luis Capital dispone de 8 mil 41.49 hectáreas de reserva territorial para urbanizar, de acuerdo con los datos actualizados al 2026 del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población.

El estudio estima que para atender el crecimiento de la ciudad durante los próximos 25 años serán necesarias 4 mil 119.21 hectáreas.

Explicó que esta relación significa que la ciudad cuenta prácticamente con el doble del territorio que requiere para los próximos 25 años, por lo que, bajo la proyección actual, existe reserva territorial para cubrir alrededor de 50 años de crecimiento urbano. El objetivo, señaló, es que esta superficie se incorpore de manera ordenada y con una adecuada planeación de infraestructura y servicios.

El director del Implan señaló que el reto principal no es la disponibilidad de suelo, sino generar espacios adecuados para vivienda popular. Por ello, dentro de las alternativas de planeación se contempla la redensificación de La Pila y la posibilidad de abrir algunas áreas al norte de la ciudad, buscando orientar el crecimiento hacia zonas que permitan atender la demanda habitacional.

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