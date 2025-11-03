SLP, entre los estados con menor índice de feminicidios del país

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) colocó a San Luis Potosí en el lugar 28 en feminicidios, al registrar cinco casos durante el periodo de enero a septiembre de este año. De acuerdo con el reporte de Víctimas de Feminicidio por Entidad, la cifra representa el uno por ciento del total nacional y se encuentra por debajo de la media de 16 casos.

Mientras entidades como Estado de México, Sinaloa, Chihuahua y la Ciudad de México concentran más del 28 por ciento del total nacional (516 víctimas), San Luis Potosí ha mostrado un avance sostenido durante los últimos cuatro años, destacando por su efectividad en la prevención y combate a la violencia contra las mujeres.

La reducción histórica en este delito es resultado de la estrategia integral de seguridad implementada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien ha destinado tan solo en el último año más de 600 millones de pesos en equipamiento y tecnología, acompañados de profesionalización policial. Estas acciones han fortalecido los operativos en las cuatro regiones del Estado, permitiendo reducir diversos delitos y devolver la tranquilidad a las familias potosinas.

Además, el Gobierno del Estado ha consolidado políticas de atención y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia a través de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres) y ha invertido a la fecha más de 22 mil millones de pesos en obras de infraestructura que incluyen proyectos de alumbrado público, escuelas, áreas recreativas y transporte gratuito seguro, entre otras medidas.

El Gobierno del Estado deja claro que su objetivo es que ninguna potosina sufra violencia, por lo que continuará implementando todo el poder del Estado para protegerlas.