SLP, octavo lugar nacional en muertes por accidentes

Durante el 2024, el estado de San Luis Potosí registró la octava tasa más alta de defunciones por presunto accidente a nivel nacional, siendo la cuarta principal causa de muerte en la entidad potosina, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según los datos de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) la entidad potosina registró el 2024 una tasa de 37.1 defunciones por accidentes por cada 100 mil habitantes, siendo la octava más alta en todo el país.

Esta tasa tan solo se encuentra por debajo de la registrada en Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, Colima, Chihuahua, Sonora y Tabasco.

De forma específica San Luis Potosí registró en 2024 un total de mil 38 defunciones clasificadas como accidentes en transporte por parte del Inegi, siendo la cuarta principal causa de defunciones el año pasado por debajo de las enfermedades al corazón, diabetes mellitus y los tumores malignos, la quinta causa de muerte fueron las enfermedades del hígado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, de forma desagregada, los accidentes también fueron la cuarta principal causa de muertes en hombres durante el 2024 en la entidad potosina, con un total contabilizado de 793 defunciones.

El Inegi clasifica los accidentes como parte de las causas externas de defunción, utilizando agrupaciones propias basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

A nivel nacional, de los 39 mil 919 accidentes, el mayor porcentaje correspondió a accidentes de transporte, con 42.8 por ciento. Del total de defunciones por presunto accidente, 22.1 por ciento correspondió a mujeres y 77.8 por ciento, a hombres.