SLP requiere impulsar innovación tecnológica

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San Luis Potosí vive una contradicción que pocos se atreven a señalar en voz alta: es uno de los estados industriales más dinámicos del país, con armadoras de clase mundial como BMW, General Motors y Daikin en su territorio, pero no cuenta con ninguno de los 16 parques tecnológicos que existen formalmente en México, señaló el diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann.

El diputado federal participó en el Desayuno Ejecutivo organizado por iMatch y Genera Softlanding en el Courtyard by Marriott San Luis Potosí Los Lagos, en el marco de la presentación oficial de la Expo Potosí Industrial 2026.

Ante empresarios, directivos del sector automotriz y líderes de la proveeduría industrial del Bajío, el legislador e integrante de la Comisión Especial para el Seguimiento al T-MEC presentó una agenda concreta centrada en tres ejes: elevar la participación de las empresas locales en la cadena de valor, impulsar la innovación aplicada y crear el primer parque tecnológico del estado que vincule directamente el talento universitario con la industria instalada.

Con un lenguaje alejado de los tecnicismos, Valladares explicó el impacto real de esta brecha en la vida de las familias potosinas y en el futuro de sus hijos profesionistas. "La siguiente etapa del desarrollo industrial de SLP no se gana atrayendo más plantas. Se gana subiendo en la cadena de valor. Ya no nos basta con que las manos potosinas armen los carros; necesitamos que las mentes potosinas diseñen la tecnología de esos carros. Solo así los sueldos van a subir de verdad."

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