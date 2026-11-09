SLP será promovido en la Fitur, en España

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El Gobierno del Estado regresa a Fitur en Madrid, España, en 2027, en busca de amarrar más acuerdos para reforzar la promoción turística en Europa, anunció la titular de la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría.

Dijo que este refuerzo se hará en paralelo a la gestión para que San Luis Potosí sea sede de un próximo Tianguis Turístico; el venidero se dará en Tampico, Tamaulipas. Explicó que cerrarán el sexenio con presencia en todos los foros nacionales y extranjeros, pero no solo por asistir, sino generando actividad proactiva para promover los sitios turísticos de interés, de manera paralela a la promoción de los pueblos mágicos.

Mencionó que en todos los casos, es decir el Fitur, el Tianguis Turístico y los foros, gestionarán acuerdos para que la promoción turística se traduzca en visitas y en diferentes enfoques de derrama económica.

Añadió que el proyecto del año próximo incluye la generación de más ferias de promoción, con la planeación de más cuartos.

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También promoverán museos, haciendas, la ruta del mezcal, la ruta del vino, Xantolo y diversas oportunidades de turismo de aventura y de negocios o de visita a lugares emblemáticos.

Aseguró que se viene de un año muy activo en materia turística, también que tiene reportes de que hay muy buenos resultados. Agregó que entre los grupos de turistas extranjeros se encuentran viajeros provenientes de Argentina y Colombia o de ciudades mexicanas tales como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México.