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Propone alcaldía aumentar a 1.5 mdp dieta de Bomberos

Galindo reconoció que la capital es el municipio que más se beneficia

Por Rolando Morales

Septiembre 21, 2026 03:00 a.m.
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Propone alcaldía aumentar a 1.5 mdp dieta de Bomberos
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      El Ayuntamiento de San Luis Potosí, propondrá incrementar de un millón a 1.5 millones de pesos mensuales, la aportación al Cuerpo Metropolitano de Bomberos, lo que representaría un aumento de 50 por ciento respecto al recurso que actualmente entrega la capital, 

      adelantó el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

      Galindo reconoció que la capital es el municipio que más se beneficia de los servicios que presta el cuerpo de bomberos, pese a que se trata de una corporación de carácter metropolitano y otros municipios no realizan aportaciones, mientras que la participación del Gobierno del Estado tampoco representa, dijo, una porción importante.

      El alcalde señaló que buscará incluir el incremento en la propuesta de Ley de Ingresos del próximo año, al considerar que los bomberos no deberían estar enfrentando dificultades económicas para mantener su operación. Además, indicó que el municipio mantiene compromisos para apoyar con equipamiento y algún vehículo.

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      Respecto a la posibilidad de incorporar al Cuerpo de Bomberos a la estructura municipal, Galindo señaló que por ahora no existe ningún avance, debido a que se trata de una decisión que corresponde a la propia corporación. Explicó que ya les planteó la posibilidad de integrarlos en la parte estructural y administrativa del Ayuntamiento.

      Sin embargo, mencionó que la invitación permanece abierta y que respetará la autonomía con la que actualmente opera el Cuerpo Metropolitano de Bomberos, al considerar que, aunque enfrenta problemas administrativos, también cuenta con ventajas en materia de operación 

      y coordinación.

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