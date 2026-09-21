La educación en México requiere más presupuesto

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Los resultados de PISA 2025 no pueden atribuirse únicamente al desempeño de las y los maestros, sostuvo Juan Carlos Bárcenas Ramírez, secretario general de la Sección 26 del SNTE, quien planteó que mejorar el nivel educativo en México, requiere mayor presupuesto, mejores condiciones para el personal docente y más apoyo para las familias.

La postura del dirigente sindical surge luego de que México volviera a ubicarse por debajo del promedio de la OCDE en matemáticas, ciencias y lectura. Bárcenas señaló que la prueba mide el desempeño de las y los jóvenes, pero deja fuera factores que también intervienen en su formación, como la preparación docente, infraestructura, equipamiento, insumos y las condiciones sociales en las que se desarrolla el proceso educativo.

Por ello, consideró necesario revisar las políticas públicas, planes y programas educativos, además de incrementar los recursos destinados al sector. Entre las necesidades que señaló están un salario más profesional para los trabajadores de la educación y mayores apoyos para las familias.

El rezago aparece con mayor claridad en matemáticas: sólo 30% de los estudiantes mexicanos alcanzó al menos el nivel 2 de desempeño, frente a 65% del promedio de la OCDE. En ciencias, 50% llegó a ese nivel, contra 74% del promedio, mientras que en lectura lo alcanzó la mitad de los estudiantes, frente a 69% en la organización. En matemáticas, además, el resultado promedio de México en 2025 fue inferior al de 2022.

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Bárcenas puso como referencia a Canadá, que obtuvo mejores resultados que México y, según señaló, destina entre tres y cuatro veces más presupuesto a educación. A partir de esta comparación, sostuvo que los resultados de PISA deben utilizarse para revisar las condiciones del sistema educativo, pero sin responsabilizar exclusivamente al magisterio: "los resultados no son sólo de los maestros y las maestras, sino es una evaluación de todo el sistema.