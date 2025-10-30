logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

SNTE pedirá se regulen denuncias infundadas en redes

Publicaciones no están fundamentadas y se basan en hechos que no ocurrieron

Por Martín Rodríguez

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
SNTE pedirá se regulen denuncias infundadas en redes

Las secciones 26 y 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y los docentes adscritos al Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, preparan una iniciativa para regular los procedimientos por denuncias infundadas en redes sociales, en contra de miembros del magisterio. 

De manera conjunta, el secretario general de la Sección 26, Juan Carlos Bárcenas Ramírez y la secretaria general de la Sección 52 Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, además de la representación del Instituto Tecnológico, generarán una iniciativa que recibirán los diputados locales, de manera que los procesos sean regulados por el artículo 20 de la Constitución Federal, en materia de principios de presunción de inocencia y de máxima publicidad, el entendido de que toda persona que acusa está obligada a probar.

En la exposición de motivos, la iniciativa establece que en ocasiones aparecen denuncias en redes sociales que no gozan de verificación alguna y sin embargo someten a un trabajador de la educación a la apertura de un procedimiento y al perjuicio de su vida laboral, sin que se hubieran agotado los procedimientos de investigación.

El documento explica que hay casos de denuncias infundadas que derivan en medidas cautelares injustificadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Precisa que lo primero que se pide reformar es la ley y de ahí todo el aspecto reglamentario, sobre todo porque en ocasiones por cualquier circunstancia, hay publicaciones en redes dirigidas únicamente a causar perjuicio a los trabajadores de la educación, pero que no están fundamentadas y se basan en hechos que no ocurrieron.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cae segundo implicado en violación de universitaria
Cae segundo implicado en violación de universitaria

Cae segundo implicado en violación de universitaria

SLP

Redacción

Un menor de edad está detenido por su presunta participación en una agresión sexual en la Facultad de Derecho de la UASLP.

Letras en San Luis: punto de encuentro de la literatura
Letras en San Luis: punto de encuentro de la literatura

Letras en San Luis: punto de encuentro de la literatura

SLP

Redacción

El alcalde Enrique Galindo Ceballos presentó el evento en la Ciudad de México

Obras Públicas se sumaría a proyecto de parque lineal
Obras Públicas se sumaría a proyecto de parque lineal

Obras Públicas se sumaría a proyecto de parque lineal

SLP

Rolando Morales

Caen en paros técnicos 250 empresas: CTM
Caen en paros técnicos 250 empresas: CTM

Caen en paros técnicos 250 empresas: CTM

SLP

Martín Rodríguez

Para enfrentar aranceles y proteger empleos, compañías también reducen jornada laboral, dice la central obrera