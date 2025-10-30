Vuelca auto frente a la plaza Sendero

Un automóvil sedán resultó con severos daños materiales luego de salir del camino y volcar sobre la carretera 57, a la altura del ramal de salida frente a la plaza Sendero, la madrugada de este miércoles.

El percance ocurrió alrededor de las 05:00 horas, cuando el conductor que se dirigía hacia la Zona Industrial perdió el control de la unidad, salió hacia su derecha y cayó en un desnivel, donde impactó contra un poste de alumbrado público, quedando con las llantas hacia arriba.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, división Caminos, acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y coordinar las maniobras para retirar el vehículo siniestrado. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas.