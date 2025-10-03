Soledad deberá concretar su separación del Interapas

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, advirtió que el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, deberá concretar su separación del Interapas, antes de la presentación de la propuesta de tarifas de agua para 2026, a fin de no afectar el proceso de fijación de los cobros.

El edil capitalino aseguró que existe disposición al diálogo con su homólogo soledense, Juan Manuel Navarro, con quien mantiene una relación cercana y amistosa y confió en que ambas partes, puedan llegar a acuerdos de manera coordinada. Galindo Ceballos destacó la importancia de resolver el tema a la brevedad para que cualquier iniciativa relacionada con las tarifas de agua se contemple dentro del marco legal vigente.

“Si va a presentar una iniciativa en enero, tiene que prever cómo se aplicará la tarifa del agua, por lo que es fundamental definir la situación antes de que se inicie el próximo ejercicio fiscal”, señaló el alcalde.

Asimismo, enfatizó que el objetivo es alcanzar acuerdos que beneficien a la población de ambos municipios y escuchar también la postura de Villa de Pozos, sin que la decisión se interprete como un perjuicio para alguna de las partes.

Galindo Ceballos concluyó haciendo un llamado al diálogo y a la coordinación: “Es el momento de ponernos de acuerdo; si Soledad decide separarse, debemos atender esa decisión y considerar también la opinión de Villa de Pozos para que todo se haga de manera ordenada y transparente”.

Fue durante su primer Informe de Gobierno Municipal cuando el alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro, anunció como objetivo principal

la desincorporación del organismo Interapas a partir de 2026, acción que permitirá a la Dirección de Agua soledense operar y recaudar la prestación de dicho servicio.