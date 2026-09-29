Soledad marca el rumbo del nuevo San Luis

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En las instalaciones de la nueva y moderna Unidad Administrativa Municipal, Juan Manuel Navarro Muñiz presentó su Segundo Informe de Resultados, donde destacó más de un millón de metros cuadrados de calles y avenidas pavimentadas, rehabilitadas e iluminadas, además de hacer el anuncio de más proyectos de infraestructura urbana, con el respaldo del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, como la construcción de más obra hidráulica y la consolidación del sistema municipal para el servicio de agua.

Ante una multitud integrada por habitantes y representantes de los sectores privado, público y social, Navarro Muñiz afirmó que el trabajo conjunto entre el municipio y el Estado ha hecho posibles obras de alcance metropolitano, gracias a una inversión inigualable de casi 6 mil millones de pesos en estos dos años de gobierno.

Destacó la construcción del Puente Superior de Circuito Potosí y bulevar Valle de los Fantasmas, la transformación de avenida Ponciano Arriaga, el Colector Pluvial en Privadas de la Hacienda, la urbanización de toda la zona de Rivas Guillén y la llegada de la Línea 5 de RedMetro, que brinda transporte gratuito a miles de personas.

También reconoció los trabajos de ampliación del bulevar Río Santiago, como una de las grandes obras para la movilidad y la conectividad estratégica de la zona metropolitana, principalmente, de las zonas rurales. "Gobernar no es decir que ´todo está bien´; es saber qué falta y tener la voluntad de resolverlo", afirmó Navarro al señalar que seguirá recorriendo las colonias para atender los problemas pendientes.

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Para 2027, anunció un amplio programa ambicioso de pavimentación de más vialidades, la construcción de más colectores pluviales -uno en la Cabecera municipal- y la renovación de 10 mil luminarias tipo led en todo el municipio. Se comprometió a culminar en tiempo récord el Multideportivo con Alberca Olímpica y renovar la Unidad Deportiva "21 de Marzo" antes de marzo del próximo año.