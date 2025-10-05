Soledenses festejan a San Francisco de Asís en su templo

Como cada año, la Parroquia San Francisco de Asís, ubicada en la colonia del mismo nombre en Soledad de Graciano Sánchez, llevó a cabo los tradicionales festejos patronales en honor a su santo patrono, San Francisco de Asís.

El párroco David Grimaldo Cruz explicó que, desde hace décadas, la comunidad se organiza con entusiasmo para rendir homenaje a San Francisco, quien es ampliamente venerado en esta zona del municipio.

Recordó que las celebraciones se realizan desde 1965, año en que comenzó a formarse la parroquia, la cual fue reconocida oficialmente hace poco tiempo.

Las festividades inician con la novena tradicional, que consiste en nueve días de misas y peregrinaciones por las calles de la colonia, acompañando la imagen del santo por distintos sectores.

Este año, las actividades adquirieron un significado especial, ya que la Iglesia celebra los 800 años de la muerte de San Francisco de Asís dentro del año jubilar franciscano. En este contexto, el párroco informó que se solicitó al arzobispo declarar a la parroquia como una de las puertas jubilares, en un periodo que comprenderá del 4 de octubre al 7 de diciembre de 2025.

“Esta es una bendición muy grande para nosotros. Por la mañana tuvimos la apertura de la puerta santa, las mañanitas, la misa solemne, la peregrinación y culminamos con la misa de las ocho”, comentó el sacerdote.

Como marca la tradición, los festejos concluyeron por la noche con una verbena popular, música de banda y la quema de pirotecnia, eventos en los que se espera la participación de más de mil personas de la comunidad.

Aunque en otras parroquias, como la del Jardín de San Francisco, en la capital potosina es costumbre realizar la bendición de los animales, en el templo de la Soledad esta práctica tiene una menor participación, aunque algunas personas acuden con sus mascotas, principalmente perros, gatos y aves, para recibir la bendición.

Por motivo de la celebración, se cerraron temporalmente las calles República de Uruguay, República de Panamá y Venezuela, las cuales fueron ocupadas por puestos ambulantes y juegos mecánicos instalados como parte de la festividad.