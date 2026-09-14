Solicita el SNTE capacitar a personal escolar en seguridad
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El SNTE pidió a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) ampliar los protocolos de seguridad en las escuelas y capacitar a directivos, supervisores y jefes de sector para responder ante el ingreso de personas ajenas a los planteles, luego del incidente registrado en la Primaria Salvador Varela de la capital potosina.
El secretario general de la Sección 26 del sindicato, Juan Carlos Bárcenas Ramírez, señaló que la capacitación debe permitir al personal educativo actuar ante situaciones que puedan poner en riesgo a docentes y trabajadores administrativos. Consideró necesario que las autoridades educativas atiendan este tipo de casos de manera preventiva.
La petición surgió después de que el jueves 10 de septiembre un hombre ingresara a la Primaria Salvador Varela con un arma blanca. Bárcenas indicó que, según la información que recibió, el sujeto aparentemente tenía un conflicto con el director y se encontraba bajo los efectos del alcohol y alguna otra sustancia.
El dirigente sindical afirmó que no hubo personas lesionadas y explicó que el hombre habría utilizado el arma, aparentemente un cuchillo, para provocarse
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una lesión. Añadió que el incidente fue controlado y que actualmente se le da la conducción jurídica correspondiente.
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