Solicita la UPSLP 25 mdp más para el 2026

Por Samuel Moreno

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Solicita la UPSLP 25 mdp más para el 2026

La Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) busca un incremento de 25 millones de pesos en su presupuesto para 2026, con el propósito de contener el alza en las cuotas escolares, reforzar la parte salarial y preparar a la institución para el término del contrato de asociación público-privada que vence en 2027.

El rector Néstor Eduardo Garza Álvarez informó que el anteproyecto ya fue avalado por la Junta Directiva de la universidad y turnado a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, así como al Congreso local, donde se definirá si se integra en el paquete presupuestal.

Actualmente, la UPSLP opera con un presupuesto cercano a los 160 millones de pesos, de los cuales una tercera parte proviene de ingresos propios. Sin embargo, el rector subrayó que los costos de operación continúan presionando las finanzas de la institución. Tan solo en el pago del agua potable a Interapas, la universidad destina alrededor de 300 mil pesos mensuales.

Garza Álvarez sostuvo que, aunque la gratuidad educativa es una aspiración legítima, resulta inviable en lo inmediato. Recordó que salarios, servicios básicos y mantenimiento representan gastos constantes que deben cubrirse para garantizar la sostenibilidad de la universidad.

