Son chatarra 400 unidades de la SSPC

En la actualidad, sigue en desarrollo el proceso de baja de entre 350 y 400 vehículos oficiales, cuyas unidades ya no son funcionales, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

El mando policial subrayó que los coches sin utilidad corresponden a un acumulado desde el sexenio anterior, por lo cual, no tiene mayor impacto en que los policías no tengan en qué movilizarse.

Pese a la cantidad de carros, camionetas, motocicletas y otras unidades chatarrizadas, aseguró que no afectó en la operación de labores de seguridad de la corporación, pues la actual administración ha adquirido casi 400 vehículos para la Guardia Civil Estatal (GCE).

Explicó que los trámites de desincorporación siguen su curso, los cuales se encuentran ante el Patrimonio del Estado y terminando de saldar derechos vehiculares ante la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Agregó que en caso de lograr subastarlos y obtener recursos económicos, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) apuntalará el programa, pero la recaudación ingresará directa a la Sefin, dependencia que definirá su destino.

“Este año y el pasado nos dieron vehículos nuevos, los cuales están funcionales y nos permite tener este desligue no solo de personal, sino de vehículos. Entonces creo que es una buena cantidad.

Ahorita hay una estabilidad y seguramente el año que viene también podrán proveernos de más”, remató.