Critica SSPC que se difunda la ubicación del "antialcohol"

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, cuestionó que algunos canales y páginas dedicadas a temas de movilidad y vialidad difundan en tiempo real los puntos donde se instalan los Operativos de Conducción Segura, al considerar que esa práctica resta efectividad a una estrategia enfocada en la prevención de accidentes.

Críticas a la difusión en tiempo real de operativos

El funcionario señaló que incluso existen espacios de comunicación que afirman estar interesados en la seguridad vial, pero que son los primeros en publicar la ubicación de los filtros. A su juicio, en lugar de alertar sobre dónde se encuentran los operativos, deberían utilizar sus plataformas para promover acciones de prevención y generar conciencia entre los conductores.

Villa Gutiérrez insistió en que estos dispositivos no tienen un objetivo recaudatorio, ya que durante su aplicación no se generan infracciones de manera automática. Explicó que la finalidad es evitar que personas conduzcan bajo los efectos del alcohol.

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Sanciones y aplicación del Reglamento de Tránsito

Ante cuestionamientos sobre la posibilidad de endurecer las medidas mediante sanciones económicas para quienes intenten evitar los filtros, el secretario recordó que la aplicación del Reglamento de Tránsito está limitada a casos específicos. Entre ellos mencionó cuando un conductor busca evadir el operativo, poniendo en riesgo tanto a los agentes como a otros usuarios de la vía.

También indicó que se sanciona a quienes se niegan a realizar la prueba correspondiente, a las personas que agreden verbal o físicamente a los elementos de seguridad, así como a los conductores que no cuentan con la documentación obligatoria.