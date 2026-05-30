Operativo antialcohol con varios detenidos

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CIUDAD VALLES. -Con seis personas en estado de ebriedad comenzaron los operativos antialcohol en esta ciudad.

A partir de las 10 de la noche de este jueves, en el entronque de la calle Juan Sarabia y el bulevar México-Laredo, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como autoridades municipales colocaron el retén que ha sido retomado por diferentes administraciones, aunque sin darle seguimiento.

En la primera noche de la medición de intoxicación por alcohol, seis conductores fueron conminados a llamar a familiares que pudieran ir por el vehículo, pero no hubo sanciones pecuniarias ni de detención.