SSPC capacita a 72 policías municipales en San Luis Potosí

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En la actualidad, 72 elementos de corporaciones municipales se encuentran en proceso de instrucción y capacitación de formación inicial, en la Academia Estatal de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los oficiales proceden de las policías locales de Ciudad Valles, Matehuala y principalmente Rioverde, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

"Llamamos a los presidentes municipales invitándolos a que enviaran a su personal. Teníamos a 17 candidatos de 17, obtuvimos respuesta y subimos a 72", complementó el mando estatal.

Pese a la apertura de los ayuntamientos por capacitar a sus oficiales, el secretario de Seguridad remarcó que todavía hay un alto porcentaje de plantilla de gendarmes municipales que deben regularizarse en tomar los cursos en la Academia Estatal.

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En entrevista, destacó que los policías han logrado la certificación en los exámenes de control y confianza, sin embargo, algunos todavía tienen pendiente cursar la capacitación de formación inicial.

"Entendemos luego lo difícil de enviarlos todos al mismo tiempo y creo que por eso faltan algunos, para que el municipio tampoco se quede...si de por si son pocos, que se quede sin vigilancia", concluyó.