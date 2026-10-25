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"Checo" Pérez en el GP de Estados Unidos

Kimi Antonelli domina la clasificación con ocho victorias, mientras Checo Pérez enfrenta una temporada complicada con Cadillac.

Por El Universal

Octubre 25, 2026 03:03 p.m.
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Checo Pérez en el GP de Estados Unidos
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      La Fórmula 1 entra en una etapa decisiva de la temporada y el Circuito de las Américas se prepara para recibir una de las carreras más espectaculares del calendario.


      El Gran Premio de Estados Unidos promete emociones al límite en Austin, Texas, donde cada punto puede marcar la diferencia en la lucha por un lugar en el podio y donde los pilotos buscarán imponer condiciones en uno de los trazados más exigentes y populares entre los aficionados.

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      Con una combinación de largas rectas, curvas técnicas y el inconfundible ambiente que caracteriza a la afición estadounidense, la vigésima cita del año se presenta como una prueba crucial para los contendientes al título.
      El gran favorito para llevarse la victoria en el Gran Premio de Estados Unidos es Kimi Antonelli. El piloto de Mercedes lidera de manera sólida la clasificación de pilotos con 340 puntos y ocho triunfos en la temporada, números que lo tienen encaminado hacia su primer título mundial.
      La carrera también tendrá un ingrediente especial para los aficionados mexicanos, quienes volverán a hacer sentir su presencia en Austin para apoyar a Sergio "Checo" Pérez. Aunque el piloto tapatío vive una temporada complicada con Cadillac y aún no ha podido sumar puntos, la cercanía hará que mucha gentel viaje para respaldarlo.

      ¿A qué hora y por dónde se podrá ver a "Checo" Pérez en la carrera del Gran Premio de Estados Unidos?
      Domingo, 25 de octubre
      · Hora: 14:00 horas (tiempo del centro de México).
      · Canales: Sky Sports y F1 TV Pro.

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