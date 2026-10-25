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SCT niega gratuidad transporte público en próximas elecciones

La propuesta del PMC busca facilitar la participación ciudadana durante la jornada electoral

Por Rubén Pacheco

Octubre 25, 2026 02:26 p.m.
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SCT niega gratuidad transporte público en próximas elecciones
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      No es una alternativa viable la gratuidad general del servicio de transporte público el 6 de junio del 2026, día de las elecciones, como lo propone el Partido Movimiento Ciudadano (PMC), adujo Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

      En días pasados, Marco Antonio Gama Basarte, dirigente estatal y diputado local del PMC, planteó establecer acceso gratuito al transporte público durante la jornada electoral, a fin de garantizar condiciones que faciliten la participación ciudadana.

      La funcionaria estatal consideró que no es necesario generar este tipo de políticas públicas, pues la zona metropolitana de San Luis Potosí ya cuenta con un servicio público subsidiado, a través del Metro Red.

      "Yo creo que la gente puede preguntar y acudir para ver cuáles son las rutas, y cómo puede hacer las conexiones para a llegar a los puntos donde tenga que emitir su sufragio", puntualizó.

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      Sostuvo que concebir la movilidad bajo un esquema generalizado de gratuidad generaría mayores problemas e inconvenientes logísticos, sobre todo, con los empresarios del sistema concesionado.

      "Ya hay un sistema de transporte. Nosotros estaremos publicando las rutas, asesorando cómo pueden transbordar para que puedan llegar a los sitios que deseen", concluyó Martínez Acosta.

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