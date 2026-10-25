SCT niega gratuidad transporte público en próximas elecciones
La propuesta del PMC busca facilitar la participación ciudadana durante la jornada electoral
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
No es una alternativa viable la gratuidad general del servicio de transporte público el 6 de junio del 2026, día de las elecciones, como lo propone el Partido Movimiento Ciudadano (PMC), adujo Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.
En días pasados, Marco Antonio Gama Basarte, dirigente estatal y diputado local del PMC, planteó establecer acceso gratuito al transporte público durante la jornada electoral, a fin de garantizar condiciones que faciliten la participación ciudadana.
La funcionaria estatal consideró que no es necesario generar este tipo de políticas públicas, pues la zona metropolitana de San Luis Potosí ya cuenta con un servicio público subsidiado, a través del Metro Red.
"Yo creo que la gente puede preguntar y acudir para ver cuáles son las rutas, y cómo puede hacer las conexiones para a llegar a los puntos donde tenga que emitir su sufragio", puntualizó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Sostuvo que concebir la movilidad bajo un esquema generalizado de gratuidad generaría mayores problemas e inconvenientes logísticos, sobre todo, con los empresarios del sistema concesionado.
"Ya hay un sistema de transporte. Nosotros estaremos publicando las rutas, asesorando cómo pueden transbordar para que puedan llegar a los sitios que deseen", concluyó Martínez Acosta.
no te pierdas estas noticias
SCT niega gratuidad transporte público en próximas elecciones
Rubén Pacheco
La propuesta del PMC busca facilitar la participación ciudadana durante la jornada electoral
A la baja ETS en SLP, pero aumentan casos de VIH
Rubén Pacheco
Casos de sífilis congénita crecieron de 4 a 35 en 2026, mientras que VIH aumentó de 315 a 327 en SLP
Ayuntamiento atiende más de 50 socavones su reparación cuesta hasta 700 mil pesos por punto
Rolando Morales
La reparación de socavones implica costos entre 300 mil y 700 mil pesos por obra, según el alcalde Enrique Galindo.