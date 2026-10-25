Feminicidio de abuela y nieta en Chiapas fue por venganza personal

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La venganza fue el motivo y la causa del feminicidio de Miriam Cruz Alpuche y de su nieta, de 12 años, en la comunidad Xochimilco Viejo de Ostuacán, cometido por Armando y Andrés "N", quien la noche del sábado murió y fue decapitado en aquel municipio del norte de Chiapas, durante el linchamiento de una turba enfurecida.

"El móvil fue una venganza personal que tenía el imputado Armando, "El Melo"; se ha establecido también que Andrés, "El Cera", había sido detenido en 2023 por el delito de robo con violencia en el municipio de Pichucalco", informó el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca.

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"El Melo" tenía antecedentes penales, y de acuerdo con testimonios se dedicaba al robo con violencia y era adicto a las drogas. La participación de ambos en el doble feminicidio ya está debidamente acreditado, añadió el fiscal general.La abuela de 55 años y su nieta fueron reportadas como desaparecidas el pasado lunes 19; la primera fue localizada cerca de un potrero, y la menor la tarde del viernes.Linchan a uno de los presuntos feminicidasLa noche del sábado, una turba enfurecida, con piedras y palos, linchó a los presuntos feminicidas; Andrés murió y fue decapitado frente a la alcaldía, de donde fueron arrebatados a la policía. Por estos hechos, se inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio de Andrés.Armando fue rescatado con vida después de que fue severamente golpeado y llevado herido de gravedad a un hospital de la zona. Ambos habían sido detenidos y trasladados a la cárcel de la presidencia municipal.Al enterarse, un grupo de pobladores de Ostuacán procedió de manera violenta en la alcaldía, arrebató a la policía a los prisioneros y los sacó a golpes afuera de las instalaciones, no obstante "que se había establecido el diálogo y reforzado la seguridad, señaló Llaven Abarca.La autoridad ministerial continúa integrando la carpeta de investigación por el doble feminicidio que se sustentará ante la autoridad judicial en la que se pedirá la pena máxima de 100 años para Armando.Llaven Abarca puntualizó que militares y fuerzas de seguridad restituyeron el orden y la tranquilidad en la cabecera municipal de Ostuacán, después de los hechos violentos del sábado.