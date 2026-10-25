44 años sin Viridiana; las palabras que Sivlia Pinal dedicó a su hija

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Viridiana Alatriste murió cuando apenas tenía 19 años, en esa época, la joven comenzaba su carrera como actriz, de hecho, compartía créditos con su madre, doña Silvia Pinal, en la telenovela "Mañana es primavera" y, si bien, cuando se produjo el deceso de la joven, la diva del cine no quiso hacer ninguna mención de lo ocurrido, en el último episodio del melodrama dedicó unas palabras a "Viri".

Era 1982, doña Silvia Pinal producía y protagonizaba "Mañana es primavera", una telenovela de Televisa, en que daba vida a Amanda Serrano. La historia giraba en torno a ella y su familia: su esposo, Alfredo Serrano, era interpretado por Gustavo Rojo y su hija era interpretada por Viridiana, ella daba vida a Laura.

La participación de "Viri" fue muy corta; la telenovela entró al aire el 4 de octubre y, sólo 21 días más tarde, se produjo el accidente automovilístico, en que la joven perdería la vida.

La noticia acaparó los titulares de los diarios y las revistas, se convirtió también en tema de conversación nacional mientras que, en lo privado, la familia Pinal atravesaba uno de los momentos más dolorosos.

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Silvia Pinal no quiso que el personaje de Viridiana concluyese su participación en "Mañana es primavera" con un desenlace mortal, como el que había vivido su hija en la vida real, tampoco quiso un reemplazo de actriz, por lo que optó por que el personaje de Laura no volviera a ser mencionado.

No sino hasta el último episodio de la telenovela, emitido el 4 de febrero de 1983.

En la escena final, doña Silvia entabla una conversación con la actriz que daba vida a la ama de llaves de la casa y con el personaje de Bruno, interpretado por Gonzalo Vega y, repentinamente, de forma abrupta, la secuencia da un giro en el que aparece una cascada, así como otros aspectos de naturaleza, como árboles y flores, donde se escucha la voz de Pinal recitar unas palabras, como si estas hubieran sido escritas por la propia Viridiana.

"Querida mamá no sé cómo empezar para decirte lo inmensamente feliz que fui, lo inmensamente joven que fui a veces, cómo aprendí a querer cada gesto tuyo y cada una de las cosas que me dijiste, quisiera contarte, explicarte...".

Es entonces que se escucha la voz de "Viri", sin que quede muy claro cuándo grabó las palabras que recitaba, lo que la escena muestra una especie de diálogo entre madre e hija.

Esto dice Viridiana:

"A veces me da miedo pensar que, algún día, tendré que dejar esta casa, ¿cómo voy a seguir viviendo?, no lo sé, quizá no deba averiguarlo... oye, mamá, ¿a ti nunca te ha pasado tener que dejar a tus amigos, tus cosas, todo lo que te rodea?, yo no quiero saber nada ni quiero saber que está pasando, sólo sé que todo se está cayendo a pedazos,

A lo que doña Silvia contesta:

"Puede ser que exista una posibilidad más allá de nosotros mismos, no lo sé, pero, espera, por favor..., me siento triste, pero estoy tranquila, sola, pero serena, así me siento ahora, estoy tomando conciencia de la vida, de la realidad, del mundo...".