A la baja ETS en SLP, pero aumentan casos de VIH

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Tal como lo sostiene Elizabeth Dávila Chávez, directora general de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, los contagios de enfermedades de transmisión sexual van a la baja, sin embargo, existe incremento en algunas como sífilis congénita y virus de inmunodeficiencia humana (VIH), advierte la Dirección General de Epidemiología (DGE) federal.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), hasta la semana epidemiológica 39, de las 10 enfermedades de transmisión sexual con seguimiento epidémico, seis presentan decremento y cuatro padecimientos con incremento en el acumulado anual.

Expuso que las reducciones se confirman en: vulvovaginitis, pues pasó de 11 mil 539 casos en 2025 a 9 mil 240 casos en 2026; candidiasis urogenital, de 2 mil 357 en 2025 se redujo a 2 mil 094 en 2026 (79 en hombres y 2 mil 015 en mujeres).

Lo mismo con herpes genital, pues de 127 casos acumulados en 2025 pasó 80 en 2026 (42 hombres y 38 mujeres); sífilis adquirida, de 478 en 2025 a 446 en 2026 (258 hombres y 188 mujeres); tricomoniasis urogenital, de 324 en 2025 a 247 en 2026 (cinco hombres y 242 mujeres); e infección gonocócica del tracto genitourinario, de 53 en 2025 a 30 en 2026 (18 hombres y 12 mujeres).

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En contraste, alerta que la sífilis congénita acumulaba cuatro casos en 2025 y llego hasta los 35 casos en 2026 (25 niños y 10 niñas); y linfogranuloma venéreo por clamidias, de tres en 2025 a cuatro en 2026, todos en hombres.

El aumento se amplió en los casos de chancro blando con 10 en 2025 a 11 casos en 2026 (10 hombres y una mujer); y VIH, al pasar de 315 en 2025 a 327 en 2026. De ellos, 155 en estadio 1, de los cuales 120 en hombres y 35 en mujeres.

Le siguieron 60 pacientes en estadio 2, de ellos 54 hombres y seis mujeres; 85 en estadio 3, de ellos 67 hombres y 18 mujeres; y 27 en estadio 4, de ellos 24 en hombres y tres en mujeres.

Al respecto, Dávila Chávez subrayó que la identificación a tiempo de la enfermedad venérea permite suministrar el tratamiento adecuado y prevenir más casos, sumado a que existe mayor concientización para sostener relaciones sexuales con protección.

"Tienden a bajar porque las comunidades están más informadas, tienen precaución. El mismo uso de métodos de barrera como son los preservativos, pues nos llevan a tener alguna seguridad para las prácticas sexuales", remató.

Asumió que ya no es común, como sucedía hace unos años, la detección de mujeres de la región huasteca, contagiadas con VIH derivado que sus parejas, quienes viajaban al norte del país por cuestiones laborales, regresaban y las infectaban.