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SSPC afirma baja incidencia de extorsión, pero no presenta cifras

La dependencia estatal informó que mantiene campañas preventivas y coordinación institucional en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

Por Pulso Online

Septiembre 02, 2026 12:47 p.m.
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SSPC afirma baja incidencia de extorsión, pero no presenta cifras
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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) aseguró que San Luis Potosí registra una incidencia reducida de extorsiones, aunque en la información difundida no precisó el número de denuncias, víctimas o investigaciones relacionadas con este delito.

      El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, informó que se mantienen acciones preventivas y de atención ciudadana en las cuatro regiones del estado, en coordinación con la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

      Según el funcionario, el intercambio de información entre instituciones de seguridad permite atender los reportes y establecer mecanismos para evitar que la población sea víctima de llamadas y engaños telefónicos.

      La SSPC señaló que también realiza actividades de orientación y difusión para promover la denuncia y el autocuidado. La dependencia recomendó mantener la calma ante una llamada de posible extorsión, no proporcionar datos personales, financieros o bancarios y terminar la comunicación.

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      Después de recibir una llamada de este tipo, las autoridades recomendaron establecer contacto con los servicios de emergencia y presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

      Juárez Hernández recordó que los casos pueden reportarse mediante el número de emergencias 911 o, de manera anónima, a través del 089, donde personal especializado brinda orientación y activa los protocolos de atención.

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