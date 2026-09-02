Por negativos, está difícil que regrese el PRI: Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió al senador priista Alejandro Moreno Cárdenas, quien aseguró que en 2027 el PRI ganará la mayoría en el Congreso con una coalición de la oposición y que en 2030 va a ganar la Presidencia.

En su conferencia mañanera de este miércoles 2 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que el PRI es el partido que tiene la opinión más negativa entre la ciudadanía.

"Está muy difícil (que regrese el PRI). Creo que todavía, si preguntan qué partido tiene opinión más negativa, sigue siendo el PRI", expresó.

Después de presentar su Segundo Informe de Gobierno, la Mandataria afirmó que faltó dar más información, pero no iban a dar uno de cinco horas.

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Acusó que independientemente de lo que hubiera presentado en su gobierno, la oposición estaría en contra: "no van a reconocer absolutamente nada del gobierno, pero tampoco pasa nada, para eso es la democracia".

La titular del Ejecutivo federal reconoció que partidos como el PRI o PAN han estado de acuerdo en iniciativas como la Ley General contra el Feminicidio.