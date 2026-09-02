logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Sería "interesante" ver a Galindo con Morena, dice Gallardo

Señaló dudas sobre la aceptación del perfil, debido a su cercanía con la clase alta

Por Rubén Pacheco

Septiembre 02, 2026 11:28 a.m.
A
Sería interesante ver a Galindo con Morena, dice Gallardo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Sería algo "mucho muy bueno" ver al presidente municipal capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos como candidato a la gubernatura por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), declaró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

      Sin embargo, dudó de si el perfil del integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sería aceptado por el morenismo nacional y estatal, dado la cercanía con la clase alta.

      Previo a encabezar la ceremonia de aniversario de conmemoración del Bicentenario de la Constitución Política local en el Palacio de Gobierno, dijo que sería "muy interesante verlo".

      "La verdad que nos daría gusto ir a una contienda con él. Sería algo mucho muy bueno", declaró el mandatario estatal.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Hasta el momento, se presume que Galindo Ceballos podría liderar la candidatura al Gobierno del Estado, pero por el Partido Acción Nacional (PAN).

      LEA TAMBIÉN

      Dice Ignacio Morquecho que EGC "no es de fiar"

      Esta declaración, luego de que el alcalde cerrara posibilidad de diálogo con el PVEM

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Muchas dudas, en foro sobre regulación de la IA
      Muchas dudas, en foro sobre regulación de la IA

      Muchas dudas, en foro sobre regulación de la IA

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Expertos advierten sobre conceptos jurídicos abiertos y riesgos para libertad de expresión

      Arquidiócesis abre centro de acopio en favor de buscadoras
      Arquidiócesis abre centro de acopio en favor de buscadoras

      Arquidiócesis abre centro de acopio en favor de buscadoras

      SLP

      Martín Rodríguez

      Recibirán en el templo de San José productos como electrolitos, guantes y herramientas para continuar su labor

      Más del 50% de municipios omitieron ajuste salarial a policías
      Más del 50% de municipios omitieron ajuste salarial a policías

      Más del 50% de municipios omitieron ajuste salarial a policías

      SLP

      Rubén Pacheco

      Iniciarán procedimientos contra las administraciones que incumplieron con la ley

      Ruth González: "Estoy más viva que nunca" ante aspiración a gobernar SLP
      Ruth González: "Estoy más viva que nunca" ante aspiración a gobernar SLP

      Ruth González: "Estoy más viva que nunca" ante aspiración a gobernar SLP

      SLP

      El Universal

      La senadora del PVEM se mantiene enfocada en su labor legislativa mientras espera los tiempos del partido para definir su candidatura.