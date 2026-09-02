Sería "interesante" ver a Galindo con Morena, dice Gallardo

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Sería algo "mucho muy bueno" ver al presidente municipal capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos como candidato a la gubernatura por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), declaró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Sin embargo, dudó de si el perfil del integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sería aceptado por el morenismo nacional y estatal, dado la cercanía con la clase alta.

Previo a encabezar la ceremonia de aniversario de conmemoración del Bicentenario de la Constitución Política local en el Palacio de Gobierno, dijo que sería "muy interesante verlo".

"La verdad que nos daría gusto ir a una contienda con él. Sería algo mucho muy bueno", declaró el mandatario estatal.

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Hasta el momento, se presume que Galindo Ceballos podría liderar la candidatura al Gobierno del Estado, pero por el Partido Acción Nacional (PAN).