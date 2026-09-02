¿De qué enfermó Aldo Rendón, exintegrante de La casa de los famosos?

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"Me voy de la casa", fue lo que dijo ayer martes el stylist Aldo Rendón previo a salir de "La casa de los famosos México" a mitad de la competencia, el participante, que protagonizó varias polémicas durante el reality por sus atrevidos comentarios, sorprendió a sus compañeros por el anuncio.

Aunque no dio detalles de cómo se encuentra, días atrás les preguntaba a sus compañeros de qué color se le veían los ojos, y en distintos momentos se mostró acostado y cansado, y cuando le preguntaban qué tenía prácticamente pedía cambiar de tema.

Antes de salir dejó claro que es reversible lo que padece pero que tiene que someterse a un tratamiento ya, por lo que no podía estar saliendo y entrando a la casa, lo que lo orilló a tomar la decisión de irse.

Galilea Montijo confirma salida de Aldo Rendón por salud

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Esta mañana, Galilea Montijo dijo en el programa "Hoy" que a ella ayer le hablaron de emergencia y le comentaron lo de Aldo; Aldo no quería salir, pero cuando la doctora le explicó su estado de salud él tomó la decisión de atenderse.

Montijo confesó que le conmovió la manera en la que despidieron a Aldo y cómo él salió llorando como un bebé.

"Me conmueve mucho la manera en la que lo despidieron, pensaba en su mamá Paty, díganle que está bien, que está a tiempo de tratarse; salió como un bebé llorando; la gente que lo queremos estamos preocupados por él", confesó.

Admitió que la salida de Aldo Rendón es un golpe muy fuerte para "La Casa" y que a La Jefa le dolió mucho soltar a ese personaje.

Enfermedades y antecedentes médicos de Aldo Rendón

- ¿Qué enfermedades tiene Aldo Rendón?

Estos son los padecimientos y antecedentes médicos que se han hecho públicos:

Complicaciones hepáticas y de vesícula

Uno de los antecedentes que más llamó la atención está relacionado con su salud hepática y la vesícula. Alrededor de 2010, Aldo Rendón sufrió una crisis grave relacionada con el consumo de alcohol que lo llevó a permanecer seis meses hospitalizado.

Durante su estancia en "La casa de los famosos México", sus compañeros observaron que presentaba ictericia, es decir, una tonalidad amarillenta en la piel y los ojos, además de hinchazón, estos síntomas generaron preocupación por un posible problema hepático.

Ataque agudo de gota

Otro de los problemas de salud que afectaron al estilista durante su participación en el reality fue un ataque agudo de gota, un tipo de artritis provocado por la acumulación de ácido úrico.

El padecimiento le provocó dolor intenso e inflamación en las articulaciones, principalmente en manos y pies. Debido a la hinchazón y las molestias, Rendón tuvo dificultades para participar en algunas de las pruebas físicas del programa.

Anemia

Antes de ingresar a "La casa de los famosos México", Aldo Rendón también confirmó que había descubierto que tenía anemia.

El diagnóstico llegó después de que comenzara a experimentar cansancio constante y mucho sueño, síntomas que lo llevaron a realizarse estudios médicos poco antes de entrar al reality.

Queratocono

Aldo Rendón también vive con queratocono, una enfermedad ocular que provoca una deformación progresiva de la córnea y puede afectar la visión.

El estilista ha padecido esta condición desde joven y ha requerido cirugías con anillos y el uso de lentes de contacto especiales para mantener su visión.

Sordera congénita

Otro de los antecedentes médicos que se conocen de Rendón es una pérdida auditiva total en el oído izquierdo, condición con la que nació y que lo ha acompañado durante toda su vida.

Esta condición, sin embargo, no estuvo relacionada con su salida de "La casa de los famosos México".

Aldo Rendón es uno de los estilistas y consultores de imagen más reconocidos de México, cuenta con más de 25 años de trayectoria y ha trabajado con figuras como Thalía, Belinda, Gloria Trevi y Galilea Montijo.