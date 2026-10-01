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Estafador pedía rescate para mascotas: SSPC

Se hacía pasar por integrante de la Dirección de Bienestar Animal

Por Rolando Morales

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
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Estafador pedía rescate para mascotas: SSPC
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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí, detectó a una persona que se hacía pasar por integrante de la Dirección de Bienestar Animal para contactar a ciudadanos y pedirles dinero a cambio de supuestamente devolverles mascotas extraviadas, informó el titular de la corporación, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

      Explicó que el caso fue reportado por un comité vecinal, luego de identificar a un hombre que utilizaba publicaciones en redes sociales sobre perros y gatos extraviados para contactar a sus propietarios. El falso inspector les hacía creer que tenía en su poder al animal y posteriormente solicitaba una "colaboración" económica para entregárselo.

      Villa Gutiérrez advirtió que la Dirección de Bienestar Animal no cobra dinero por el rescate o devolución de mascotas, ni cuenta con personal que acuda a domicilios para solicitar pagos o entregar animales. Señaló que los casos atendidos por el Ayuntamiento se difunden a través de los canales oficiales y que el contacto debe realizarse directamente con la dependencia.

      El secretario de Seguridad señaló que hasta el momento este es el único caso de este tipo que tienen identificado, por lo que pidió a la ciudadanía mantenerse alerta ante personas que utilicen el nombre de Bienestar Animal para solicitar dinero o información relacionada con mascotas extraviadas.

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      La SSPC llamó a los propietarios de animales a no realizar depósitos ni entregar efectivo ante este tipo de solicitudes y verificar directamente con Bienestar Animal cualquier supuesto rescate.

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