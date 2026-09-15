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Atrapan a un estafador en Villa de Reyes

Por Redacción

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Atrapan a un estafador en Villa de Reyes
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      En Villa de Reyes, un sujeto fue capturado por elementos de la Policía de Investigación, después de que fue denunciado por presunto fraude genérico en agravio de una empresa de la zona.

           La Fiscalía General del Estado tuvo conocimiento de que, en noviembre de 2019, Aarón "N" habría ofrecido varias máquinas industriales a una empresa; sin embargo, al recibir el 50 por ciento del pago, no efectuó la entrega ni instalación del equipo.

       La fábrica afectada se comunicó con la supuesta compañía a la que representaba el señalado, y le informaron que no tenían ninguna solicitud por los productos referidos, por lo que se interpuso la denuncia respectiva. Agentes Fiscales avanzaron en las diligencias y obtuvieron la orden de aprehensión en contra del probable responsable, la cual derivó en su detención dentro del fraccionamiento Santa Cruz, en Villa de Reyes.

           Tras conocer los derechos que le asisten, Aarón "N" fue recluido en el centro penitenciario; en ese lugar permanecerá mientras se resuelve su situación jurídica.

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