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Subasta de bienes del Ayuntamiento, por debajo de lo esperado

Sólo vendieron 8 predios de 18, se reunieron 624 mdp por la venta

Por Rolando Morales

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Subasta de bienes del Ayuntamiento, por debajo de lo esperado
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que la subasta de predios municipales permitió recaudar 624 millones de pesos por la venta de ocho de los 18 predios ofertados, una cifra inferior a los mil millones de pesos que esperaba obtener el Ayuntamiento. 

      Ante el resultado, el alcalde señaló que primero buscará ejercer los recursos en obra pública antes de decidir si realiza una nueva subasta.

      Galindo Ceballos indicó que el dinero se destinará a las obras previamente anunciadas, aunque advirtió que existen proyectos con retrasos debido a que la Contraloría General del Estado mantiene obras sin liberar. Entre ellas mencionó la construcción del segundo cuerpo del Eje 140 y el proyecto de Villa Magna, que continúan pendientes de autorización, situación que, afirmó, ha frenado el avance de los trabajos.

      El edil sostuvo que necesita definiciones sobre las obras que podrán ejecutarse para determinar qué decisiones deberán someterse al Cabildo y evitar que continúen los retrasos. 

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      Sobre el Eje 140, dijo que no tiene inconveniente en que el Gobierno del Estado asuma el proyecto si así lo decide, pero pidió que se aclare cuanto antes quién lo realizará. Añadió que el objetivo de frenar las obras estaría provocando que no se concrete infraestructura importante durante este año.

      Respecto al proyecto de El Saucito, el alcalde señaló que fue liberado apenas hace unos días, por lo que todavía deberá pasar por el proceso de licitación, que estimó en 45 días. En consecuencia, previó que el fallo podría emitirse a mediados o finales de diciembre, lo que condiciona el inicio de los trabajos y la posibilidad de avanzar antes de que concluya el año.

      Sobre los diez predios que no se vendieron, el presidente municipal capitalino dijo que por ahora no existe una decisión de realizar otra subasta, pues prefiere concentrarse en ejercer los 624 millones de pesos obtenidos. 

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