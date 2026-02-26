Sube la medicina genérica y similar

Productos farmacéuticos genéricos llegaron más caros a las farmacias, pero también se espera que para marzo se sienta el golpe en el incremento al costo de las medicinas de patente. Se sabe que los fármacos especializados de muy alto costo resentirán con mayor énfasis el incremento de los precios.

Aumento en medicamentos genéricos y de patente

Araceli Lara, coordinadora de la Sección Farmacias de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) local, dijo que los medicamentos genéricos han experimentado alzas que van de 10 a 15 por ciento, pero en el caso de los de patente, el aumento en marzo ocurrirá porque hay quienes todavía tienen inventarios abastecidos incluso de productos del año pasado y deberán reabastecerse con los nuevos precios.

Presión en precios por factores económicos

La representante del sector comercial dijo que también ejercerá presión sobre los medicamentos de patente el incremento salarial, acompañado de los impuestos y toda la serie de compromisos financieros.

En el caso de los fármacos especializados, tales como los útiles para el tratamiento de cáncer, recordó que se trata de medicamentos muy caros y aunque hasta ahora no hay incremento documentado, cualquier alza que se registre será alta por el precio actual de los medicamentos.