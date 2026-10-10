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Analizan ajuste a tarifas del agua para 2027

El ayuntamiento capitalino informó que el presupuesto busca continuidad en obras y programas

Por Rolando Morales

Octubre 10, 2026 12:01 p.m.
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Analizan ajuste a tarifas del agua para 2027
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      La Secretaría General del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángeles Rodríguez Aguirre, informó que las áreas municipales trabajan desde junio en la preparación del presupuesto para 2027, con prioridad en dar continuidad a las obras que podrían quedar inconclusas y mantener los programas que han tenido resultados favorables.

      También se contemplan los proyectos anunciados por el alcalde, aunque todavía quedan ajustes por realizar antes de integrar la propuesta final.

      Rodríguez Aguirre señaló que el Ayuntamiento tiene como fecha límite el 15 de noviembre para presentar la propuesta de ingresos y, en caso de plantearse una actualización de los valores catastrales, incluirla dentro del mismo proceso.

      Entre los rubros que requieren atención destacó la obra pública, al considerar que todavía hay infraestructura que necesita mejoras y que deberá contemplarse en la planeación del próximo ejercicio fiscal.

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      En ese trabajo también se encuentra la coordinación con Interapas, sobre actualización de las tarifas del agua. Rodríguez Aguirre confirmó que el tema está sobre la mesa, pero dijo desconocer la propuesta definitiva, cuya elaboración corresponde a Interapas.

      Añadió que el planteamiento deberá pasar por el Ayuntamiento y ser revisado por los integrantes del Cabildo en las comisiones correspondientes antes de continuar con el procedimiento.

      La secretaria general sostuvo que el debate sobre las tarifas suele politizarse, pese a que el organismo tiene identificados los costos que implica llevar agua a los hogares y tratar las aguas residuales.

      Señaló que lo cobrado suele estar por debajo de lo que cuesta prestar el servicio, aunque evitó adelantar una postura sobre el porcentaje de incremento y afirmó que la prioridad municipal debe ser garantizar el servicio que demanda la ciudad.

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