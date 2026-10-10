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Niega Policía Vial apoyo a carrera del Congreso

La corporación argumentó compromisos operativos previamente programados

Por Pulso Online

Octubre 10, 2026 11:58 a.m.
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Niega Policía Vial apoyo a carrera del Congreso
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      La carrera atlética "Un Legado a la Nación", organizada por el Congreso del Estado para este domingo 11 de octubre, quedó sin el apoyo vial solicitado al Ayuntamiento de San Luis Potosí, luego de que la corporación municipal rechazara asignar oficiales y autorizar cierres de calles.

      La negativa consta en el oficio SSPC/DGPVM/753/X/2026, fechado el 9 de octubre y dirigido al diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Directiva del Congreso.

      En el documento, José Adolfo Ortiz Ibáñez, director general de Policía Vial y Movilidad, señala que "no es posible autorizar y asignar oficiales" debido a compromisos operativos previamente programados.

      La competencia fue convocada para conmemorar los 200 años de la Constitución Política de San Luis Potosí de 1826, con recorridos de tres, cinco y diez kilómetros. La salida y meta estaban previstas en el recinto legislativo de Jardín Hidalgo número 19, a las 8:00 horas.

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      El acuerdo para organizarla fue suscrito por Gámez Macías y José Roberto García Castillo, presidente de la Junta de Coordinación Política. Para la distancia de diez kilómetros se contemplaron premios de cinco mil, tres mil y dos mil pesos para los tres primeros lugares, tanto en la rama femenil como varonil.

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      Aunque la negativa municipal compromete la realización del evento, la información proporcionada no incluye un anuncio formal del Congreso sobre su cancelación o reprogramación.

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