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Aleks Syntek compartió escenario con Dani Flow

La colaboración fue inesperada y provocó diversas reacciones en redes sociales

Por El Universal

Octubre 10, 2026 11:51 a.m.
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Aleks Syntek compartió escenario con Dani Flow
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      Después de años de lanzar fuertes críticas contra el reggaetón, Aleks Syntek decidió al colaborar con uno de los representantes más polémicos del género.

      Colaboración inesperada en concierto de León

      Y es que, durante su más reciente presentación en León, el cantante compartió el escenario con el llamado "Rey del Morbo", Dani Flow.

      El encuentro ocurrió la noche del pasado viernes, cuando el intérprete subió al escenario del Foro del Lago, como parte de la celebración por sus 35 años de trayectoria.

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      Mientras Syntek interpretaba su nuevo tema "Masepum" (una nueva versión de "Tú necesitas"), Flow apareció de manera sorpresiva y tomó el micrófono para cantar con Syntek.

      "Ey, dímelo, Alex, un reggaetón, sabes que le metemos bien mamalón", expresó Dani frente al público.

      El momento quedó registrado en videos que comenzaron a circular en redes sociales; incluso por el propio Syntek quien compartió un video en sus redes sociales, lo que provocó la reacción de los usuarios.

      "Colaboraciones que jamás vi venir", "Hoy triunfó el amor", "El mundo está sanando", "Esa si que no la esperaba", "Una vez más, México superando a la IA", "El junte del año", "Si no puedes con el enemigo, únetele", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

      Reacciones y contexto previo a la colaboración

      La escena contrastó con todos los comentarios que Syntek ha hecho contra la música urbana. Uno de los últimos ocurrió el pasado 15 de septiembre, cuando participó en los festejos del Grito de Independencia.

      En ese entonces, el cantautor cuestionó la popularidad del género y hasta las letras de sus canciones.

      "Están oyendo a unos bueyes cantar 'Martillazo en el ano'", para después defender la música del bolero, el huapango y el mariachi.

      La aparición de Flow no había sido anunciada previamente y, aunque el dueto sorprendió a los asistentes, hasta el momento no se ha anunciado una colaboración formal.

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