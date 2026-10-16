Cero incrementos a tarifas de agua para el año 2027

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Ante información falsa sobre un incremento a las tarifas de agua, el encargado de despacho de la dirección general de Interapas Arturo Jaimes Núñez aclaró que no existe ninguna propuesta para aumentar los costos del agua en la Zona Metropolitana y que al contrario, se ofreció un paquete de estímulos para evitar una nueva carga para la economía de los usuarios.

Jaimes Núñez aclaró que la iniciativa de Ley de Cuotas y Tarifas para el ejercicio fiscal 2027 no propone un nuevo incremento a las tarifas del agua, sino que se mantiene la actualización autorizada por el Congreso del Estado en 2025 y 2026.

Además de mantener las tarifas vigentes, la iniciativa incorpora por primera vez un capítulo con seis estímulos para distintos sectores de la población. Entre ellos destacan la exención del 100 por ciento del pago del agua para planteles públicos de educación básica a partir del 1 de enero de 2027; ajustes en el cobro para viviendas afectadas por fallas de El Realito, y la incorporación de la propuesta del Gobierno del Estado para subsidiar el servicio a las personas adultas mayores.

El paquete también contempla contratación del servicio doméstico sin costo durante todo el año, reducción de tarifas para pequeños comerciantes y estímulos fiscales para nuevos desarrollos habitacionales.

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"La prioridad es clara: mantener las tarifas vigentes y fortalecer los apoyos a quienes más lo necesitan, sin plantear un nuevo incremento para 2027", sentenció el encargado de despacho de la dirección general de Interapas.