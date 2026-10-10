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TEESLP frena el registro para Somos

Suspende su financiamiento; organismo detecta irregularidades al evaluar requisitos

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
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TEESLP frena el registro para Somos
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      El registro de Somos en San Luis Potosí y la asignación de financiamiento público quedaron sin efectos, luego de que se detectaran omisiones en la revisión de los requisitos legales y falta de sustento jurídico para otorgarle recursos.

      Decisión del Tribunal Electoral y acciones del Ceepac

      El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) deberá reponer el procedimiento y emitir un nuevo dictamen, tras la resolución unánime del Tribunal Electoral del Estado (TEESLP).

      La decisión respondió a un recurso de revisión promovido por Morena contra los acuerdos CG-2026-AGO-33 y CG-2026-AGO-34, mediante los cuales el Ceepac autorizó la inscripción local del partido y la asignación de financiamiento público.

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      Irregularidades detectadas en el procedimiento

      Las magistraturas concluyeron que el procedimiento presentó irregularidades en la verificación de los requisitos legales. Entre las omisiones detectadas, el organismo electoral evaluó una condición que no está contemplada en la legislación, pero dejó de verificar el domicilio oficial del comité directivo estatal, un requisito que sí establece la ley. También permitió que Somos cumpliera posteriormente con una exigencia, pese a que la normativa no contempla esa posibilidad.

      En materia de financiamiento, el TEESLP determinó que el CEEPAC confundió las reglas aplicables a partidos políticos locales con las correspondientes a partidos nacionales que solicitan su inscripción ante el organismo estatal. Además, identificó un vacío en la legislación potosina sobre el financiamiento público para partidos nacionales de reciente inscripción, por lo que vinculó al Congreso del Estado para que legisle sobre el tema.

      En un recurso separado, el presidente estatal de Somos, Xavier Nava Palacios, y otros integrantes del partido impugnaron la distribución y calendarización de los recursos. El Tribunal sobreseyó la controversia al considerar que quedó sin materia tras la revocación de los acuerdos originales.

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