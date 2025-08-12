Tendrá Pozos “tranvía” turístico

En colaboración con la Iniciativa Privada local, el gobierno de Pozos invertirá dos millones de pesos en un proyecto de tranvía turístico que hará una ruta religiosa – gastronómica con guías certificados, degustación de platillos locales y recorridos peatonales a sitios religiosos “de alto valor histórico y cultural” en este municipio.

Aurora Zamora Vázquez, directora de Turismo, informó que este proyecto ya recibió el visto bueno del Concejo Municipal y tendrá una inversión inicial estimada en dos millones de pesos, de los cuales el gobierno poceño aportará el 18 por ciento (360 mil pesos) y el resto será financiado por la Iniciativa Privada como prueba de que existe un compromiso compartido para lograr el desarrollo turístico sostenible en Villa de Pozos.

El diseño e implementación de la ruta contempla la participación interinstitucional entre las direcciones de Seguridad Pública; Desarrollo Económico; Servicios Municipales; Comercio y Cultura, así como la colaboración activa de la ciudadanía y actores del sector turístico local para consolidar a Villa de Pozos como un destino con una oferta diferenciada que combina tradición, espiritualidad, gastronomía y hospitalidad.

El tranvía turístico tendrá guías certificados y recorrerá puntos emblemáticos del municipio con paradas gastronómicas para la degustación de platillos locales, visitas a restaurantes tradicionales y recorridos peatonales a sitios religiosos de interés.

