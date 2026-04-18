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Termómetro llegará a los 37°C en la Huasteca

Protección Civil recomienda precaución por riesgo de incendios forestales y urbanos

Por Pulso Online

Abril 18, 2026 09:47 a.m.
A
Termómetro llegará a los 37°C en la Huasteca

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que para este sábado se mantendrán las temperaturas calurosas por la tarde con probabilidad de lluvias y tormentas fuertes a partir de la tarde, pero en la zona altiplano, que se pueden extender a la zona centro.

La CEPC pidió precaución por ambiente para el desarrollo de incendios forestales y urbanos en zona Centro, Media y Altiplano.

En la zona Centro, la temperatura máxima será de 31 grados y la mínima de 12 grados, mientras que en la zona Huasteca el termómetro llegará a los 37 grados con una mínima de 21 grados.

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En la región Altiplano la máxima será de 34 grados y la mínima de 14 y en la zona Media se espera una máxima de 36 grados con una mínima de 17 grados celsius.

Recomendaciones y números de emergencia

Ante cualquier emergencia, llama al 911 y 089 para denuncia anónima.

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Los servicios deben operar bajo la normatividad vigente: CEPC

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