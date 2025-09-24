Tiene Amexme una nueva dirigencia local

La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) eligió a Mónica Leticia Rivera Vélez como su nueva titular de la presidencia, para el periodo 2025-2028.

La nueva dirigente empresarial ha representado cargos en delegaciones federales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero también ha participado del Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico en la Alcaldía de la capital.

Ese organismo consultivo, representó el cargo de la titular de la vicepresidencia, y desahogó asuntos tales como la división de comisiones entre los integrantes de ese organismo de representación ciudadana.

Se incluyó la comisión técnica de desarrollo empresarial, la comisión técnica de infraestructura, la comisión técnica de seguridad, una comisión técnica de responsabilidad social, una comisión técnica de innovación y tecnología y una comisión técnica de la Zona Industrial.

El consejo consultivo sesiona de manera periódica para evaluar las acciones de atención a las condiciones de desarrollo económico de la capital.