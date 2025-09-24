logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AperturaN WALMART SUPERCENTER GLORIETA

Fotogalería

AperturaN WALMART SUPERCENTER GLORIETA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Tiene Amexme una nueva dirigencia local

Por Martín Rodríguez

Septiembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Tiene Amexme una nueva dirigencia local

La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) eligió a Mónica Leticia Rivera Vélez como su nueva titular de la presidencia, para el periodo 2025-2028.

La nueva dirigente empresarial ha representado cargos en delegaciones federales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero también ha participado del Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico en la Alcaldía de la capital. 

Ese organismo consultivo, representó el cargo de la titular de la vicepresidencia, y desahogó asuntos tales como la división de comisiones entre los integrantes de ese organismo de representación ciudadana. 

Se incluyó la comisión técnica de desarrollo empresarial, la comisión técnica de infraestructura, la comisión técnica de seguridad, una comisión técnica de responsabilidad social, una comisión técnica de innovación y tecnología y una comisión técnica de la Zona Industrial. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El consejo consultivo sesiona de manera periódica para evaluar las acciones de atención a las condiciones de desarrollo económico de la capital.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Concentran 30 colonias la violencia de género
Concentran 30 colonias la violencia de género

Concentran 30 colonias la violencia de género

SLP

Rolando Morales

Mujeres mayores, niñas y niños, son las principales víctimas de esta situación

Homologación a maestros se quedó en anuncio: SEGE
Homologación a maestros se quedó en anuncio: SEGE

Homologación a maestros se quedó en anuncio: SEGE

SLP

Ana Paula Vázquez

Sheinbaum instruyó liberar el recurso federal necesario

La MSX deberá remediar el área de lixiviados
La MSX deberá remediar el área de lixiviados

La MSX deberá remediar el área de lixiviados

SLP

Martín Rodríguez

Panistas señalan, “claro que sí hay oposición”
Panistas señalan, “claro que sí hay oposición”

Panistas señalan, “claro que sí hay oposición”

SLP

Samuel Moreno

Responde a señalamientos del Gobernador, quien aseguró que no existe