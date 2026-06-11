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"Somos Pasión" no solicitó permisos municipales: EGC

El alcalde sostuvo que no tiene intención de obstaculizar el evento

Por Samuel Moreno

Junio 11, 2026 11:54 a.m.
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Foto: Alberto Martínez/Pulso

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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que el Ayuntamiento no recibió ninguna solicitud de autorización relacionada con el evento "Somos Pasión" que el Gobierno del Estado realiza en el estadio Libertad Financiera durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque descartó emprender acciones para impedir el evento.

      Cuestionado sobre los permisos municipales necesarios para la actividad comercial y de concentración masiva de personas que implicaría el festejo futbolístico, el presidente municipal afirmó que los organizadores no realizaron ningún trámite ante la autoridad capitalina. "No pidieron ningún tipo de autorización", respondió.

      Respecto a los posibles dictámenes en materia de seguridad y protección civil, Galindo Ceballos reiteró que tampoco existe registro de solicitudes ante el gobierno municipal. No obstante, evitó escalar el tema y señaló que se trata de una celebración que debe ser disfrutada por los potosinos.

      "Es la fiesta de los mexicanos y de los potosinos", expresó el alcalde, al tiempo que sostuvo que no tiene intención de obstaculizar la realización del evento. Incluso, afirmó que no sería capaz de ordenar una clausura de una actividad de esa naturaleza, pese a la ausencia de permisos o regularizaciones.

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      Sin embargo, el edil aprovechó para lanzar un mensaje indirecto a las autoridades estatales, al señalar que quienes impulsan este tipo de proyectos deberían ser los primeros en cumplir con la normatividad vigente.

      "Si no tienen las regularizaciones y las autorizaciones, pues ni modo; yo creo que ellos tendrían que empezar con el ejemplo y yo estoy tratando de hacer lo mismo", concluyó.

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