logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Trabaja Pozos en drenajes colapsados y fugas de agua

Por Leonel Mora

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
A
Trabaja Pozos en drenajes colapsados y fugas de agua
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ante la frecuente ausencia de respuesta de Interapas a los problemas de drenaje de Villa de Pozos, la Dirección del Agua del gobierno municipal realiza entre 20 y 25 intervenciones semanales y sigue fortaleciendo su capacidad operativa de acuerdo con su titular, José Luis Blanc Martínez.

      Entre los principales problemas resueltos, citó el funcionario, destacan los colapsos de 

      drenajes y las fugas de aguas residuales sobre todo en zonas bajas como Las Mercedes, Los Silos y sectores cercanos.

      Mencionó Blanc Martínez que, además de drenajes colapsados y fugas de aguas negras, también se realizan "trabajos de saneamiento derivados de reportes ciudadanos, con prioridad en aquellos puntos donde las condiciones representan una afectación directa para las familias y el entorno o medio ambiente".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Blanc Martínez declaró que la labor de la Dirección del Agua parte del compromiso de la administración municipal de brindar "una atención cercana a los reportes ciudadanos y generar soluciones que permitan reducir afectaciones, proteger la salud pública y mejorar las condiciones de operación de los servicios en las distintas colonias del municipio".

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        SCT reporta mil 700 descargas de aplicación Mi Taxi en Fenapo
        SCT reporta mil 700 descargas de aplicación Mi Taxi en Fenapo

        SCT reporta mil 700 descargas de aplicación Mi Taxi en Fenapo

        SLP

        Rubén Pacheco

        La aplicación ofrece respuesta rápida y seguridad para usuarios y conductores en San Luis.

        Rehabilitación de PTAR de Escalerillas concluirá en hasta 150 días.
        Rehabilitación de PTAR de Escalerillas concluirá en hasta 150 días.

        Rehabilitación de PTAR de Escalerillas concluirá en hasta 150 días.

        SLP

        Rubén Pacheco

        El director de la CEA explicó que la entrega formal será al ayuntamiento para operar la infraestructura.

        Niega Gobierno que recorte a precampañas limite a candidatos
        Niega Gobierno que recorte a precampañas limite a candidatos

        Niega Gobierno que recorte a precampañas limite a candidatos

        SLP

        Rubén Pacheco

        Torres Sánchez considera exagerado el presupuesto solicitado por el INE para elecciones.

        IMPLAN trabaja en ampliar áreas verdes en SLP
        IMPLAN trabaja en ampliar áreas verdes en SLP

        IMPLAN trabaja en ampliar áreas verdes en SLP

        SLP

        Rolando Morales

        Proyecto en coordinación con IPICYT busca proteger reserva natural municipal.