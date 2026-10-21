Trabaja Pozos en elaboración de su primer Bando Policial

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El Concejo Municipal de Villa de Pozos trabaja en la elaboración de su primer Bando de Policía y Buen Gobierno, un instrumento que permitirá contar con una normativa propia para regular la convivencia social, fortalecer el orden público y brindar mayor certeza jurídica a la población.

El secretario general del Concejo, Luis Gerardo Ruiz Ibarra, informó que el proyecto se construye tomando en cuenta las condiciones y particularidades de colonias, fraccionamientos y localidades que integran el municipio, con el propósito de establecer disposiciones acordes con las necesidades reales de los habitantes.

Desde su creación como municipio libre, Villa de Pozos ha tenido que apoyarse en marcos normativos heredados o aplicados de manera supletoria, por lo que contar con un bando propio permitirá adecuar las reglas a la realidad social, territorial y administrativa de la nueva demarcación.

Los Bandos de Policía y Buen Gobierno son una norma básica de funcionamiento de los ayuntamientos y regulan aspectos relacionados con la convivencia vecinal, la preservación del orden público, la protección de espacios comunes, el comercio en la vía pública, el cuidado del entorno urbano y las faltas administrativas que pueden ser sancionadas por la autoridad municipal.

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