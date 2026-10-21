logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Trabaja Pozos en elaboración de su primer Bando Policial

Por Leonel Mora

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
A
Trabaja Pozos en elaboración de su primer Bando Policial
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Concejo Municipal de Villa de Pozos trabaja en la elaboración de su primer Bando de Policía y Buen Gobierno, un instrumento que permitirá contar con una normativa propia para regular la convivencia social, fortalecer el orden público y brindar mayor certeza jurídica a la población.

      El secretario general del Concejo, Luis Gerardo Ruiz Ibarra, informó que el proyecto se construye tomando en cuenta las condiciones y particularidades de colonias, fraccionamientos y localidades que integran el municipio, con el propósito de establecer disposiciones acordes con las necesidades reales de los habitantes.

      Desde su creación como municipio libre, Villa de Pozos ha tenido que apoyarse en marcos normativos heredados o aplicados de manera supletoria, por lo que contar con un bando propio permitirá adecuar las reglas a la realidad social, territorial y administrativa de la nueva demarcación.

      Los Bandos de Policía y Buen Gobierno son una norma básica de funcionamiento de los ayuntamientos y regulan aspectos relacionados con la convivencia vecinal, la preservación del orden público, la protección de espacios comunes, el comercio en la vía pública, el cuidado del entorno urbano y las faltas administrativas que pueden ser sancionadas por la autoridad municipal.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Reconoce SEGE retrasos en cobertura de plazas y rehabilitación de escuelas
        Reconoce SEGE retrasos en cobertura de plazas y rehabilitación de escuelas

        Reconoce SEGE retrasos en cobertura de plazas y rehabilitación de escuelas

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        En comparecencia, López Sierra también abordó la muerte de un estudiante de la preparatoria Pedro Vallejo

        Viaducto de Villa Magna tendrá costo de mil 400 mdp: Grimaldo
        Viaducto de Villa Magna tendrá costo de mil 400 mdp: Grimaldo

        Viaducto de Villa Magna tendrá costo de mil 400 mdp: Grimaldo

        SLP

        Samuel Moreno

        La ejecución de la obra vial se incluirá en el presupuesto de 2027, confirmó el titular de Seduvop

        Taxistas realizan nuevo bloqueo en avenida Muñoz
        Taxistas realizan nuevo bloqueo en avenida Muñoz

        Taxistas realizan nuevo bloqueo en avenida Muñoz

        SLP

        Iván Edmundo Rodríguez

        Afectaron durante algunos minutos la circulación vehicular en ambos sentidos

        Hasta 2027, ampliación de Río Santiago y viaducto Villa Magna: Seduvop
        Hasta 2027, ampliación de Río Santiago y viaducto Villa Magna: Seduvop

        Hasta 2027, ampliación de Río Santiago y viaducto Villa Magna: Seduvop

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        En el caso del puente de la familia, el funcionario reportó un avance aproximado de 35 por ciento